Главный тренер СКА остался доволен дисциплиной команды в матче КХЛ против "Динамо"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Главный тренер СКА Олег Знарок остался доволен действиями подопечных в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо". Об этом он сообщил на пресс-конференции.

В субботу петербургский СКА обыграл московское "Динамо" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Хорошая игра с нашей стороны, доволен дисциплиной, игрой, ее качеством. После двух поражений провели хорошие тренировки, это и сказалось. Если так и будет продолжаться, то будет все в порядке. После Кубка Первого канала выглядели не очень хорошо, пауза помогла восстановиться", - сказал Знарок.

"Сегодня было хорошее движение и исполнение. Не думаю, что Дацюку тяжело, он был лучшим игроком в прошлом матче, доволен его состоянием. У Калинина была давно получена микротравма, он играет с ней. Прохоркин через матч будет играть", - добавил Знарок

В свою очередь тренер "Динамо" Владимир Воробьев отметил, что московской команде не хватило мастерства. "Знали, против какой команды будем играть, разбирали их действия. Во втором периоде пропустили первый гол и что-то сломалось. Где-то нам не хватало мастерства, но продолжаем работать", - сказал Воробьев.

"Нельзя давать сопернику столько свободы в своей зоне. В третьем периоде продолжили сражаться. Хотелось бы усиления команды, прежде всего, чтобы травмированные вернулись", - добавил Воробьев.