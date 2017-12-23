СКА победил московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА обыграл московское "Динамо" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отличились Егор Яковлев (23-я минута), Антон Белов (26), Никита Гусев (37, 38) и Александр Барабанов (60). За "Динамо" единственную шайбу забросил Евгений Артюхин (47). На матче присутствовали 10190 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних встреч "Динамо" в этом сезоне.

Перед матчем состоялась торжественная церемония, посвященная бывшему хоккеисту "Динамо" Константину Горовикову, который завершил карьеру. Председатель клуба болельщиков и игроки команды вручили 40-летнему Горовикову памятный игровой свитер. Он является двукратным чемпионом мира, дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе "Динамо".

СКА обеспечил себе начало серии плей-офф дома, так как не опустится ниже четвертого места в Западной конференции. Занимающее пятое место нижегородское "Торпедо" набрало 77 очков и не сможет догнать петербургский клуб в турнирной таблице за 11 матчей регулярного чемпионата.

"Динамо" не может выиграть у СКА дома пятый матч подряд. СКА лидирует в таблице Западной конференции со 111 очками, "Динамо" занимает седьмое место (68).

В следующем матче 25 декабря "Динамо" примет московский ЦСКА, СКА сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".

В других встречах "Сочи" победил омский "Авангард" в овертайме (3:2), нижнекамский "Нефтехимик" - астанинский "Барыс" (4:0), минское "Динамо" - тольяттинскую "Ладу" (2:1).