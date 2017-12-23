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Хоккеист Никулин: СКА заставил "Динамо" обороняться весь матч

Спорт
23 декабря, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Защитник СКА Егор Яковлев отметил, что все хоккеисты питерского клуба восстановились после перерыва на Евротур

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" были вынуждены обороняться всю игру в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против санкт- петербургского СКА. Такое мнение высказал защитник московского клуба Илья Никулин.

В субботу СКА обыграл московское "Динамо" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

"По горячим следам сейчас сложно говорить, что случилось с нами в этой игре. СКА заставил нас фактически все 60 минут обороняться. Во втором периоде не выдержали, в третьем пытались что-то переломить. Но, к сожалению, сегодня не наш день, такие поражения нужно забывать и идти дальше. Приятно играть при полных трибунах, жаль, что такой счет некрасивый получился", - сказал Никулин.

Защитник СКА Егор Яковлев отметил, что все хоккеисты питерского клуба восстановились после перерыва на Евротур. "Сейчас ребята отлично себя чувствуют, восстановились после возвращения из сборной. Когда играешь с Гусевым, главное, хорошо открыться, а он сам все сделает. Он сегодня был заряжен, много бросал, старался, поэтому все так и получилось", - отметил Яковлев.

Также мнение об игре высказал форвард санкт- петербургского клуба Виктор Тихонов. "Важно было встать на правильный путь, почувствовать вкус победы. Первый период был упорным. Как только мы начали реализовывать моменты, взяли верх над соперником", - считает хоккеист.

"Гусев большой молодец, забивает в каждом матче, не только в клубе, но и сборной. Он сейчас один из лидеров российского хоккея. И не только на льду, но и в раздевалке. Надеюсь, что он будет и дальше расти", - заключил Тихонов.

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