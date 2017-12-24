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ВФЛА договаривается с РУСАДА о расширении пула тестирования легкоатлетов всех возрастов

Спорт
24 декабря, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

IAAF в начале декабря обнародовала регламент заявок нейтральных спортсменов для участия в главных стартах сезона-2018

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Образцы допинг-проб

Образцы допинг-проб

© EPA/CHRISTIAN BRUN

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в настоящее время ведет переговоры с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о возможности расширения пула допинг-тестирования как взрослых легкоатлетов, так и юношей с юниорами. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в начале декабря обнародовала регламент заявок нейтральных спортсменов для участия в главных стартах сезона-2018, в том числе зимнего чемпионата мира в британском Бирмингеме, а также первенства Европы для спортсменов до 18 лет и юниорского чемпионата мира (до 20 лет). Согласно этому документу, любой спортсмен, который подает заявку на участие в нейтральном статусе в чемпионате мира среди юниоров и юношеском чемпионате Европы, должен быть включен в национальный регистрируемый пул тестирования не позднее 1 января 2018 года.

"ВФЛА в настоящий момент ведет переговоры с РУСАДА о возможности расширения пула тестируемых - юношей и юниоров. Также сейчас обсуждаем с РУСАДА вопрос максимального расширения и обновления пула тестируемых взрослых легкоатлетов", - заметила Юхарева.

Зимний чемпионат мира пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта, юношеский чемпионат Европы - с 5 по 8 июля в венгерском Дьоре, юниорское мировое первенство - с 10 по 15 июля в финском Тампере.

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