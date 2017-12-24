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Тренер Жулин считает, что фигуристка Загитова не уступает Медведевой в технике катания

Спорт
24 декабря, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

По словам эксперта, что касается класса катания и второй оценки, то Медведева пока недосягаема

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ТАСС, 24 декабря. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Алина Загитова уже ничуть не уступает двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в технике, но еще отстает от соотечественницы в компонентах программы. Слова Жулина приводит "Газета.Ru".

В субботу 15-летняя Загитова стала чемпионкой России в женском одиночном катании. 18-летняя Медведева пропускала турнир из-за травмы. В воскресенье обе спортсменки были включены в состав сборной России для участия в чемпионате Европы (15-21 января), по итогам которого будет сформирована заявка российской команды на Олимпийские игры - 2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

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"По технической оценке Загитова однозначно ничуть не хуже Медведевой, если уже не лучше, - сказал Жулин. - Но что касается класса катания и второй оценки, думаю, Женя пока недосягаема. Только ей нужно восстановиться и нормально исполнить свой прокат".

"Помарки и ошибки сразу отбрасывают спортсменов и по второй оценке. Очень надеюсь, что к чемпионату Европы Медведева восстановится и будет кататься так, как она всегда это делает, - чисто и с великолепным артистизмом", - отметил специалист.

Для Загитовой нынешний сезон является первым на взрослом уровне, она выиграла все старты, в которых принимала участие: Кубок Ломбардии, этапы Гран-при во Франции и Китае, а также финал Гран-при. Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, дважды становилась победительницей финалов Гран-при и чемпионата России. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме баллов.

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