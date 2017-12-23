Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию, который определил основной состав сборной страны на предолимпийский чемпионат Европы в Москве. Победители и серебряные призеры соревнований гарантировали себе участие в турнире, который пройдет в российской столице с 15 по 21 января.

Впервые в карьере чемпионкой России стала вчерашняя юниорка Алина Загитова. Фигуристка, представляющая школу известного российского тренера Этери Тутберидзе, захватила лидерство уже в короткой программе, получив от судей 78,15 балла, даже несмотря на падение во время исполнения риттбергера. На втором месте перед произвольным прокатом была Мария Сотскова (76,39), на третьем - Полина Цурская (75,33).

После произвольной программы Загитова увеличила отрыв от соперниц, набрав в сумме 233,59 балла. Фигуристка отметила, что эта победа общая - ее и тренера, она прибавила ей уверенности в своих силах. Сотскова, ставшая второй с результатом 221,76 балла, довольна, что выполнила свою задачу на турнир. "Я получила путевку на чемпионат Европы и, надеюсь, на Олимпиаду. И если я попадаю на Игры в Пхёнчхан, цель всегда одна - чистый прокат, а остальное решать судьям", - отметила фигуристка.

Третье место заняла еще одна молодая звезда группы Тутберидзе - Алена Косторная (216,57). Это случилось после того, как Цурская совершила несколько ошибок в произвольной программе и опустилась на пятую строчку, пропустив вперед Станиславу Константинову (211,28). После проката Цурская призналась, что не смогла справиться со своими страхами.

Таким образом, Загитова и Сотскова получили право представить Россию на домашнем чемпионате Европы. Третью участницу определит тренерский совет и исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Коляда - двукратный чемпион России

В короткой программе у мужчин мощным прокатом заявку на победу сделал Александр Самарин - ученик Светланы Соколовской лидировал с личным рекордом (103,11), обойдя почти на два балла чемпиона России прошлого года Михаила Коляду. Третьим шел новичок взрослого чемпионата Дмитрий Алиев (91,95), долгожитель российского фигурного катания 30-летний Сергей Воронов стал четвертым (90,23).

Произвольная программа у мужчин запомнилась многочисленными ошибками лидеров - ни один из первой пятерки не продемонстрировал чистого проката. В результате подсчета в лидеры снова вышел Коляда, став двукратным чемпионом страны (281,16 балла в сумме), Самарин - второй (258,52), Алиев - третий (249,11), Воронов - четвертый (245,88).

Таким образом, место на чемпионате Европы себе обеспечили Коляда и Самарин.

Тарасова и Морозов реабилитировались за финал Гран-при

Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, несмотря на негласное лидерство в сборной, впервые стали обладателями золота национального чемпионата с 223,34 балла. Второе место заняли чемпионы прошлого года Ксения Столбова и Федор Климов (215,55). Третьи - Наталья Забияко и Александр Энберт (207,51). Все три пары являются воспитанниками тренера Нины Мозер.

По признанию чемпионов нынешнего года, их основной задачей на этот чемпионат стала реабилитация перед самими собой и болельщиками за неудачу в финале серии Гран-при нынешнего года, где победители прошлой серии стали лишь пятыми, и золото российского чемпионата стало для них "глотком чистого воздуха".

Столбова и Климов упустили лидерство после короткой программы из-за ошибок партнерши. Удовлетворения, несмотря на попадание на чемпионат Европы, у спортсменов нет. "Полсезона прошло, накопилась усталость", - признался после прокатов Климов. Он отметил, что допущенные ошибки - вопрос концентрации и чистая случайность.

Боброва и Соловьев - семикратные чемпионы страны

Турнир танцевальных дуэтов на чемпионате в Санкт-Петербурге завершился безоговорочной победой самых титулованных танцоров сборной Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева (193,08). Старт за стартом фигуристы так отшлифовали свою произвольную программу, что на чемпионате страны выдали эмоции уровня, заставившего заплакать у бортика их тренера Александра Жулина. "Жулин - это мужик, человек-стержень, ни одной лишней эмоции ни на тренировках, ни в жизни, сегодня он проронил слезу, это дорогого стоит", - заявил после проката Соловьев. Зал аплодировал фигуристам стоя.

Еще одно место в сборной на европейский чемпионат себе обеспечили Александра Степанова и Иван Букин (188,28). Фигуристы счастливы, поскольку, по их собственному признанию, они хотели показать все то, что успели наработать, и это им удалось.

Виктория Синицина и Никита Кацалапова, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро конкурировали за третье место на турнире. Первые после короткой программы уступили соперникам три балла, а в произвольной из-за травмы партнера и вовсе снялись с чемпионата. Как сообщил ТАСС глава ФФККР Александр Горшков, Кацалапов избежал перелома, но фигуристу некоторое время потребуется покой.

Загорски и Гурейро стали третьими с итоговой суммой 175,78 балла.

В воскресенье исполком ФФККР огласит итоговую заявку национальной команды на домашний чемпионат Европы, который станет последним этапом отбора на Олимпийские игры. Зимняя Олимпиада пройдет в феврале в южнокорейском Пхёнчхане.