Фигуристка Сотскова заявила, что выполнила свою задачу на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Мария Сотскова выполнила свою задачу на чемпионате России, где она заняла второе место. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Победу одержала Алина Загитова, третьей стала Алена Косторная.

"Здесь, в Санкт-Петербурге, я свою задачу выполнила - получила путевку на чемпионат Европы и, надеюсь, на Олимпиаду. И если я попадаю на Игры в Пхёнчхан, цель всегда одна - чистый прокат, а остальное решать судьям. Я просто делаю свою работу. Хотя, конечно, всегда настраиваю себя только на первое место - оно только одно", - сказала Сотскова.

Сотскова отметила, что от старта к старту доказывает себе и судьям, что нет ничего невозможного. "Поэтому каждый раз стараюсь делать что-то новое, что-то еще более лучшее. Я хочу показать - со мной скоро придется считаться", - подчеркнула фигуристка.

На чемпионате России спортсменка отдала все силы. "Сейчас уже нет ни эмоций, ни сил - всю энергию, что копила к этому чемпионату, я отдала на льду. Результатом я довольна, но выступать было очень сложно - сказывалась накаленная атмосфера и в раздевалке, и в соревновательной зоне. Настолько все девочки были собраны, сконцентрированы - все хотят выиграть", - отметила она.

В воскресенье 24 декабря участники чемпионата России выступят с показательными выступлениями.