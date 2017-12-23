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Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Спорт
23 декабря, 20:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

Второе место заняла Мария Сотскова, третьей стала Алена Косторная

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Алина Загитова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Загитова получила 233,59 балла. Второе место заняла Мария Сотскова (221,76). Третьей стала Алена Косторная (216,57).

Для 15-летней Загитовой это первый сезон на взрослом уровне, она выиграла все старты, в которых принимала участие: Кубок Ломбардии, этапы Гран-при во Франции и Китае, а также финал Гран-при.

Результаты чемпионата России будут учтены при формировании состава национальной сборной на чемпионат Европы, куда поедут три фигуристки: Загитова, Сотскова и еще одна спортсменка, которую определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 

Чемпионат России из-за травмы пропустила обладательница мировых рекордов в одиночном фигурном катании Евгения Медведева. 14-летняя Косторная не будет рассматриваться в качестве кандидата на участие в чемпионате Европы, так как к взрослым соревнованиям допускаются фигуристы не младше 15 лет. Окончательный состав сборной на чемпионат Европы утвердит исполком ФФККР 24 декабря.

Чемпионат России завершится в воскресенье показательными выступлениями.

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