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РФС делегировал ФНЛ и ПФЛ права на проведение всероссийских соревнований до 2022 года

Спорт
25 декабря, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Текущие права на проведение соревнований у обеих лиг истекают в конце сезона-2017/18

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил передачу Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) прав на проведение соревнований с лета 2018-го по лето 2022 года. Об этом журналистам сообщил глава РФС Виталий Мутко.

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"Мы продлили контракты для ФНЛ и ПФЛ до 2022 года, но для ПФЛ с оговоркой. Мы утвердили план реализации стратегии, он состоит из нескольких пунктов", - сказал Мутко.

ФНЛ является второй по уровню лигой в чемпионате России и проводит соревнования первенства страны с 2011 года. В ней участвуют 20 команд со всей России, две из которых по итогам сезона напрямую попадают в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), еще две - играют в стыковых матчах за возможность попасть в РФПЛ, пять - выбывают в лигу уровнем ниже.

ПФЛ является третьей по силе лигой российского чемпионата. Она делится по географическому принципу на пять зон: "Запад", "Центр", "Юг", "Урал-Приволжье" и "Восток". В каждой лиге принимают участие от шести до 17 команд, всего в лиге участвуют 65 клубов. В конце сезона из каждой зоны выходят по одной команде в ФНЛ и так же по одному клубу выбывает в лигу уровнем ниже.

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