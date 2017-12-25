Исполком РФС одобрил смену "Рубином" юридического лица

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил ходатайство казанского "Рубина" о смене юридического лица. Об этом по итогам заседания исполкома РФС сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее "Рубин" обратился к Мутко с просьбой вынести на заседание исполкома вопрос о разрешении проведения клубом процедуры замены юридического лица. Запрос был сделан для того, чтобы клуб стал частным, что смогло бы способствовать привлечению частных инвестиций. На данный момент собственниками и учредителями "Рубина" являются Комитет земельных и имущественных отношений и Комитет по физической культуре и спорту Казани.

"Мы рассмотрели ходатайство "Рубина". Мы не возражаем, но позиция РФС очень жесткая - должны быть все критерии соблюдены", - сказал Мутко.

Ранее СМИ стало известно, что "Рубин" имеет трехмесячные задолженности перед нынешними и некоторыми бывшими футболистами команды. При этом британское издание Telegraph сообщило, что игроки казанского клуба не получают зарплату последние четыре месяца, а общая задолженность превышает 10 млн (около 790 млн рублей).