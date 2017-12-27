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Брагин: матч между чехами и россиянами на молодежном ЧМ по хоккею получился скомканным

Спорт
27 декабря, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Главный тренер сборной России отметил, что у данного состава команды нет опыта игры на чемпионатах мира

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ТАСС, 27 декабря. Матч группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии получился скомканным. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Брагин, слова которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча группы В завершилась победой чехов со счетом 5:4.

"Пять пропустили - это много, хотя и при этом забили четыре, будем работать, улучшать игру в меньшинстве и большинстве, - сказал Брагин. - Первая игра всегда тяжелая. Проблема в том, что этот год не играл на чемпионатах мира, поэтому у них нет такого опыта, тут совсем другой уровень хоккея. Это первая игра и она получилась немного скомканной, хотя моментами играли неплохо".

"Будем делать выводы и готовиться к следующим играм, - продолжил тренер. - При счете 5:2 мы продолжали играть, я думаю, что еще бы чуть-чуть времени и может быть спасли бы игру. В плане тактики моментами играли неплохо и в атаке, и в обороне, в позиционной обороне. Будем улучшать игру".

В следующем матче группы В сборная России 28 декабря сыграет со швейцарцами. Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

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