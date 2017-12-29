Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 29 декабря. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) одержала победу над командой Швейцарии со счетом 5:2 во втором матче чемпионата мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Семин (11-я минута), Клим Костин (39), Артур Каюмов (52), Георгий Иванов (59) и Виталий Абрамов (59). У проигравших отличились Марко Миранда (21) и Кен Егер (43). В следующем матче группы В сборная России 29 декабря сыграет с белорусами.

Сборные России и Швейцарии в последний раз до этого провели очную встречу в рамках молодежного чемпионата мира в декабре 2014 года, тогда россияне разгромили соперника со счетом 7:0. Последняя победа швейцарцев над российскими хоккеистами датирована 2010 годом, на том турнире сборная России в последний раз осталась без медалей.

Молодежные чемпионаты мира проходят ежегодно с 1977 года, во всех 40 турнирах приняли участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Чаще других чемпионами мира становились хоккеисты Канады - 16 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.