Два гола Санчеса позволили "Арсеналу" обыграть "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии

ТАСС, 29 декабря. Лондонский "Арсенал" победил другой столичный клуб "Кристал Пэлас" со счетом 3:2 в заключительном матче 20-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Селхерст Парк".

В составе победителей мячи забили Шкодран Мустафи (25-я минута) и Алексис Санчес (62, 66). У хозяев отличились Эндрос Таунсенд (49) и Джеймс Томкинс (89).

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер повторил рекорд бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей, проведенных в Английской премьер-лиге, на счету обоих тренеров по 810 встреч.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает шестое место, имея в активе 37 очков. "Кристал Пэлас" идет на 16-й позиции с 18 очками.

В следующем матче "Арсенал" встретится 31 декабря с "Вест Бромвичем", "Кристал Пэлас" в тот же день сыграет с лидером - "Манчестер Сити".