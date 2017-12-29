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Иванов: ротация в звеньях сборной России по хоккею не повлияла на игру со швейцарцами

Спорт
29 декабря, 2:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Один из авторов голов в матче молодежного чемпионата мира не видит проблем в тренерских перестановках

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МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перестановки во всех звеньях после первого матча на молодежном чемпионате мира по хоккею не сказалась отрицательно на игре сборной России с командой Швейцарии. Такое мнение ТАСС по телефону высказал нападающий россиян Георгий Иванов.

Российские хоккеисты одержали первую победу на турнире в американском Баффало, обыграв швейцарцев со счетом 5:2. Иванов стал автором четвертого гола в матче. В стартовой встрече турнира россияне проиграли чехам (4:5), после чего главный тренер Валерий Брагин произвел замены во всех парах защитников и тройках нападающих, за исключением первого звена.

"Особых сложностей не было: каждый день может что-то меняться, и мы должны прикладывать максимум усилий, чтобы побеждать. То, что поменялись пятерки, на игру это повлияло, - сказал Иванов. - Что касается Андрея Свечникова и Клима Костина (партнеры Иванова по звену - прим. ТАСС), то с ними хорошо играть. Они могут отдать хорошую передачу, а если их снабдить хорошим пасом, то они сами могут опасно бросить".

В ходе игры швейцарцы дважды сравнивали счет, две шайбы россияне забросили в самой концовке встречи. "Возможно, мы расслабились, но сумели взять игру в свои руки и вырвали победу. Слабых соперников на этом турнире нет, на каждого надо настраиваться серьезно, каждый соперник важен", - отметил форвард.

Следующий матч сборная России проведет 29 декабря с белорусами. Начало игры в 20:00 мск.

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