Сборная США победила команду Канады в матче на открытом воздухе на молодежном ЧМ по хоккею

ТАСС, 30 декабря. Молодежная сборная США по хоккею по буллитам обыграла команду Канады со счетом 4:3 в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк). Встреча состоялась на открытом воздухе на стадионе "Нью Эра Филд" - домашней арене команды Национальной футбольной лиги "Баффало Биллс".

В составе хозяев шайбы забросили Киффер Беллоуз (37-я минута), Скотт Перунович (47) и Брэди Ткачук (47). За команду Канады отличились Кейл Макар (5), Диллон Дюбе (16) и Роберт Томас (38).

"Зимняя классика" в рамках молодежных чемпионатов мира проводилась впервые в истории. Был побит рекорд посещаемости турниров, на трибунах присутствовали 44 592 зрителя. Прежний рекорд был установлен на турнире 2009 года, тогда финальный матч между сборными Канады и Швеции в Оттаве собрал 20 380 зрителей.

Положение команд в группе А: Канада (7 очков), США (5), Финляндия (3), Словакия (3), Дания (0). Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.