Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная США победила команду Канады в матче на открытом воздухе на молодежном ЧМ по хоккею

Спорт
30 декабря, 2:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

"Зимняя классика" проводилась впервые в истории молодежных первенств, игру посетили рекордные 44 592 зрителя

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Adrian Kraus

ТАСС, 30 декабря. Молодежная сборная США по хоккею по буллитам обыграла команду Канады со счетом 4:3 в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк). Встреча состоялась на открытом воздухе на стадионе "Нью Эра Филд" - домашней арене команды Национальной футбольной лиги "Баффало Биллс".

В составе хозяев шайбы забросили Киффер Беллоуз (37-я минута), Скотт Перунович (47) и Брэди Ткачук (47). За команду Канады отличились Кейл Макар (5), Диллон Дюбе (16) и Роберт Томас (38).

"Зимняя классика" в рамках молодежных чемпионатов мира проводилась впервые в истории. Был побит рекорд посещаемости турниров, на трибунах присутствовали 44 592 зрителя. Прежний рекорд был установлен на турнире 2009 года, тогда финальный матч между сборными Канады и Швеции в Оттаве собрал 20 380 зрителей.

Положение команд в группе А: Канада (7 очков), США (5), Финляндия (3), Словакия (3), Дания (0). Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

Смотрите также

Молодежная сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ, обыграв белорусов

Сборная США уступила команде Словакии в матче молодежного ЧМ по хоккею

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна
2
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
3
Роспотребнадзор назвал шаурму и салаты наиболее опасными блюдами новогоднего стола
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
6
Верховный суд России отказался допустить Навального до выборов президента
7
Путин ввел исключительное право российских судов на перевозку нефти и газа по Севморпути
Темы дня
Новости партнеров
Реклама