Молодежная сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ, обыграв белорусов

ТАСС, 29 декабря. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) обеспечила себе выход в плей- офф чемпионата мира, одержав победу над командой Белоруссии (5:2) в третьем матче группового этапа. Турнир проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13), Клим Костин (24, 48) и Артур Каюмов (45). За белорусскую команду отличились Дмитрий Дерябин (42) и Сергей Пищук (51).

Сборная России набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу группы В. В 1/4 финала турнира выйдут первые четыре команды в каждой группе. Даже в случае поражения в заключительном матче группового этапа команда Валерия Брагина не опустится ниже третьего места.

В заключительном матче группы В сборная России 1 января сыграет с командой Швеции.

Молодежные чемпионаты мира проходят ежегодно с 1977 года, во всех 40 турнирах приняли участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Чаще других чемпионами мира становились хоккеисты Канады - 16 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.