Нурмагомедов получит бонус от UFC в размере $50 тысяч за зрелищность боя против Барбозы

Performances of the Night



FOTN: @CrisCyborg vs @HollyHolm

POTN: @TeamKhabib & @TElliott125



50K EACH! #UFC219

B2YB @PerformInspired visit https://t.co/SB7VACziBu #Ad pic.twitter.com/674ao8GpKa

31 декабря 2017 г.