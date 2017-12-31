Нурмагомедов уверенно победил Барбозу и ждет боя с Фергюсоном за временный титул UFC

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский боец-легковес смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов решением судей одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на итоговом годовом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 219, который прошел в Лас-Вегасе. Судьи по итогам трех раундов единогласно отдали победу россиянину - 30-25, 30-25, 30-24.

Одна из основных интриг данного поединка сохранялась задолго до его начала. Несмотря на выдающуюся для смешанных единоборств карьеру (24 победы до поединка с Барбозой и ни одного поражения), у поклонников UFC Нурмагомедов по большей части ассоциируется не с борьбой в октагоне, а с противостоянием с собственным весом. Российский боец выступает в легком весе (до 70,3 кг), хотя его вес между боями значительно превышает норму для данной категории, из- за чего перед поединками он вынужден проходить изнуряющую процедуру сгонки лишних килограммов. Эта процедура серьезным образом сказывается на здоровье спортсменов; ввиду резкой потери в массе тела и возникающего из-за вывода жидкости из организма обезвоживания у бойца ухудшается самочувствие, и последствия могут быть самыми плачевными.

Нурмагомедов уже испытал на себе пагубное влияние ускоренной сгонки веса. 4 марта текущего года должен был состояться его поединок с американцем Тони Фергюсоном. На кону был временный пояс чемпиона UFC в легком весе, который открывал перспективы для организации боя с лицом промоушна и одним из самых известных бойцов смешанного стиля, а заодно и обладателем основного титула UFC ирландцем Конором Макгрегором. Бой был зарегистрирован как главное событие турнира UFC 209, и тем удивительнее было для главы UFC Дэйны Уайта получить извещение от команды Нурмагомедова о том, что россиянин попал в больницу из-за проблем с почками. И это за несколько часов до официальной церемонии взвешивания.

По информации СМИ, Уайт был настолько разочарован действиями команды российского бойца, что под вопросом оказалось дальнейшее сотрудничество Нурмагомедова и UFC, однако, как выяснилось позднее, это были лишь эмоции. Контракт с россиянином был сохранен, однако неприятный осадок от инцидента остался и, скорее всего, репутация не самого надежного бойца будет преследовать его еще долгое время.

Вопросы к весу Нурмагомедова оставались открытыми до самой процедуры взвешивания перед боем с Барбозой. До последнего у целого ряда скептиков сохранялась уверенность в том, что что-то пойдет не так, но весы показали допустимые 70,5 кг, а сам россиянин предстал в хорошей форме.

Нурмагомедов превзошел Барбозу в ударной технике

Поединок россиянина и бразильца начался достаточно осторожно, причем Нурмагомедов, как показалось сперва, действует вторым номером и не спешит атаковать соперника. Барбоза же начал "обрабатывать" ноги россиянина лоукиками, пытаясь лишить его мобильности. Бразилец выглядел свежее Нурмагомедова и без труда уклонялся от редких выпадов оппонента. Но только в первые две минуты боя.

Россиянин перевел поединок под свой контроль очень быстро, особенно учитывая его медлительность на старте. Быстрой комбинацией ударов руками он потряс соперника настолько значительно, что тот начал бить по воздуху почти всеми своими ударами, количество которых упало едва ли не до нуля. Окончательно лишил Барбозу шансов записать первый раунд себе в актив крайне зрелищный удар коленом в прыжке от Нурмагомедова - после этого оставшееся до сирены время бразилец просто пытался "дожить" до завершения раунда.

Khabib throws a flying knee, then gets Barboza to the ground here in round 1!! @TeamKhabib #UFC219 pic.twitter.com/1o0QV8qsVZ — UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.

Не сбавил оборотов российский боец и во втором раунде. Причем крайне интересно было наблюдать за Нурмагомедовым в роли бойца, который превосходит в ударной технике своего соперника, который, к слову, является одним из лучших "ударников" легкого веса. При этом Нурмагомедов не очень-то активно пытался перевести поединок в борьбу, где он традиционно хорош.

Барбоза так и не смог выйти из состояния грогги и лишь изредка отбивался от россиянина неточными и неакцентированными ударами, а в партере и вовсе выглядел беспомощно. Лишь под конец третьего раунда бразилец сумел донести до головы Нурмагомедова точный круговой удар ногой, однако даже несмотря на чувствительность попадания россиянин не выпустил нити поединка из рук и спокойно завершил бой. В итоге судьи без вопросов отдали победу Нурмагомедову в одном из самых зрелищных поединков в его карьере, а его превосходство по числу точных ударов оказалось угрожающим - 154 удара у Нурмагомедова против 25 - у бразильца.

"Все получилось, как я и думал, - сказал ТАСС бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко. - Барбоза ему не соперник, такого бойца, как Нурмагомедов, нельзя вырубить с "вертушки". Результатом стала уверенная победа Хабиба, с чем я всех и поздравляю".

При этом сам Нурмагомедов без лишней скромности заявил, что соперник не сумел составить ему оппозиции. "Я готов драться с Макгрегором или Фергюсоном, никаких проблем, - сказал Нурмагомедов в октагоне после объявления результата боя. - Сегодня я доминировал все три раунда. Тони долго ждал меня, поэтому я думаю о бое с ним. О Коноре я пока не думаю совершенно".

Следующий бой Нурмагомедова пройдет в апреле

Однако, несмотря на убедительность победы над Барбозой и высокое положение соперника в рейтинге легковесов (четвертое), результат поединка нельзя переоценивать. Для россиянина этот бой стал первым с ноября 2016 года, и самым главным для него в этом поединке было получить боевой опыт и обойтись без тяжелых травм. Ведь на следующий год у российского бойца серьезные планы.

"Это [бой против Барбозы] претендентский бой. В UFC мне сказали, что если я выиграю бой, то в марте-апреле я дерусь с Тони Фергюсоном за временный пояс", - сказал Нурмагомедов ТАСС еще до старта поединка.

Но официальное подтверждение поединка от UFC еще не получено. "Бой с Фергюсоном не подтвержден. Мы ориентируемся на то, что следующий бой Хабиб проведет в апреле", - сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.