Бой Нурмагомедов - Барбоза покажут в кинотеатре в Махачкале

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бразильцем Эдсоном Барбозой покажут в кинотеатре в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил пиар-менеджер бойцовского клуба Eagles MMA Арслан Доциев.

"Бой покажут в кинотеатре "Россия", он рассчитан примерно на 800 мест. На прошлый бой Хабиба туда пришло порядка 1,5 тысяч человек", - сказал Доциев.

Бой Нурмагомедов - Барбоза пройдет в ночь на 31 декабря в Лас-Вегасе. Начало - около 6 утра по московскому времени.

Всего в активе россиянина 24 победы и ни одного поражения. На счету Барбозы 19 побед и четыре поражения.