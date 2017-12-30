Нурмагомедов заявил, что его козырями в бою с Барбозой будут борьба и прессинг

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что его козыри в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с бразильцем Эдсоном Барбозой - это прессинг и борьба. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Поединок Нурмагомедов - Барбоза состоится 30 декабря в США.

"Барбоза опасен хорошим передвижением, он также очень хорошо бьет ногами, у него большой опыт в муай-тай и кикбоксинге, - сказал российский боец. - Это очень непростой соперник, ну а мое преимущество в борьбе, здесь нечего скрывать. Моя борьба, мой прессинг - это то, над нейтрализацией чего он работает. А я работаю над тем, чтобы блокировать его удары ногами и навязывать свой бой".

Всего в активе россиянина 24 победы и ни одного поражения. На счету Барбозы 19 побед и четыре поражения.