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Нурмагомедов заявил, что его козырями в бою с Барбозой будут борьба и прессинг

Спорт
30 декабря, 13:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Поединок между спортсменами состоится 30 декабря в США

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© John Locher/AP

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что его козыри в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с бразильцем Эдсоном Барбозой - это прессинг и борьба. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Поединок Нурмагомедов - Барбоза состоится 30 декабря в США.

"Барбоза опасен хорошим передвижением, он также очень хорошо бьет ногами, у него большой опыт в муай-тай и кикбоксинге, - сказал российский боец. - Это очень непростой соперник, ну а мое преимущество в борьбе, здесь нечего скрывать. Моя борьба, мой прессинг - это то, над нейтрализацией чего он работает. А я работаю над тем, чтобы блокировать его удары ногами и навязывать свой бой".

Всего в активе россиянина 24 победы и ни одного поражения. На счету Барбозы 19 побед и четыре поражения.

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