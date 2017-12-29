Боец UFC Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Барбозой

ТАСС, 29 декабря. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), уложился в лимит весовой категории перед боем против бразильца Эдсона Барбозы. Церемония официального взвешивания прошла в США.

На официальном взвешивании Нурмагомедов показал вес 70,5 кг (155,5 фунтов), Барбоза - 70,3 (155 фунтов) при заданном лимите на этот бой в 70,76 кг (156 фунтов).

5 марта россиянин должен был провести поединок с американцем Тони Фергюсоном, однако за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса.

Бой Нурмагомедов - Барбоза пройдет 30 декабря в Лас- Вегасе. Всего в активе россиянина 24 победы и ни одного поражения. На счету Барбозы 19 побед и четыре поражения.