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Нурмагомедов заявил, что не думает о бое с Макгрегором после победы над Барбозой

Спорт
31 декабря, 8:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

По словам российского бойца, он думает о поединке с американцем Тони Фергюсоном

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/Andre Penner

ТАСС, 31 декабря. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не думает о поединке с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором. Об этом россиянин заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" после победы над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219.

Поединок прошел в воскресенье в Лас-Вегасе. 29-летний Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей.

"Я готов драться с Макгрегором или Фергюсоном, никаких проблем, - сказал Нурмагомедов. - Сегодня я доминировал все три раунда. Тони долго ждал меня, поэтому я думаю о бое с ним. О Коноре я пока не думаю совершенно".

Нурмагомедов ранее неоднократно заявлял о заинтересованности в проведении боя с Макгрегором за титул чемпиона организации, однако руководство UFC не давало санкцию на поединок. В свою очередь Макгрегор сам изъявлял желание провести бой с Нурмагомедовым, называя при этом одним из возможных мест проведения предполагаемого боя Россию.

В активе россиянина 25 побед и ни одного поражения, Макгрегор провел в смешанных единоборствах 24 поединка, победив в 21 из них и потерпев поражение в трех.

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