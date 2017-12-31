Нурмагомедов заявил, что не думает о бое с Макгрегором после победы над Барбозой

ТАСС, 31 декабря. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не думает о поединке с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором. Об этом россиянин заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" после победы над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219.

Поединок прошел в воскресенье в Лас-Вегасе. 29-летний Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей.

"Я готов драться с Макгрегором или Фергюсоном, никаких проблем, - сказал Нурмагомедов. - Сегодня я доминировал все три раунда. Тони долго ждал меня, поэтому я думаю о бое с ним. О Коноре я пока не думаю совершенно".

Нурмагомедов ранее неоднократно заявлял о заинтересованности в проведении боя с Макгрегором за титул чемпиона организации, однако руководство UFC не давало санкцию на поединок. В свою очередь Макгрегор сам изъявлял желание провести бой с Нурмагомедовым, называя при этом одним из возможных мест проведения предполагаемого боя Россию.

В активе россиянина 25 побед и ни одного поражения, Макгрегор провел в смешанных единоборствах 24 поединка, победив в 21 из них и потерпев поражение в трех.