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Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC в первом бою за год

Спорт
31 декабря, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Все судьи поединка по итогам трех раундов отдали победу россиянину

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Хабиб Нурмагомедов (справа) и Эдсон Барбоза

Хабиб Нурмагомедов (справа) и Эдсон Барбоза

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 31 декабря. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, победил бразильца Эдсона Барбозу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе.

Поединок Нурмагомедов - Барбоза стал одним из главных событий турнира UFC 219 и продлился все три заявленных раунда. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину (30-25, 30-25, 30-24).

Бой начался с краткосрочной разведки, во время которой соперники не шли в открытое столкновение. Барбоза, который известен мощными ударами ногами, стал атаковать корпус и ноги соперника, однако Нурмагомедов принимал большинство атак бразильца на блок. При этом казалось, что россиянин выглядит медленнее своего оппонента и в некоторые моменты не успевает провести ответную атаку и не может перевести поединок в борьбу.

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Однако уже в середине первого раунда Нурмагомедову удался целый ряд хороших ударов руками, которые достигли цели и явно выбили Барбозу из равновесия - бразилец так и не смог полноценно оправиться от полученного в этом отрезке потрясения до завершения поединка. После этого поединок целиком и полностью протекал под диктовку российского бойца, который зрелищными комбинациями систематически атаковал соперника, не давая тому времени собраться с мыслями. Примечательно, что Нурмагомедов, который не славится нокаутирующим ударом, на этот раз превзошел соперника именно в ударной технике, его превосходство над Барбозой по части точных попаданий оказалось более чем весомым - 154 удара у Нурмагомедова против 25 - у бразильца.

Теперь в активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. На счету 31-летнего Барбозы 19 побед и пять поражений. Титул временного чемпиона в этой весовой категории принадлежит американцу Тони Фергюсону. Нурмагомедов должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта, однако за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса.

Ранее Нурмагомедов сообщил ТАСС, что в случае победы над Барбозой на UFC 219 должен провести поединок против Фергюсона за пояс, которым владеет американец. По словам российского бойца, поединок может состояться в апреле-мае следующего года.

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