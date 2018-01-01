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Тренер: российские хоккеисты имели много шансов выиграть матч молодежного ЧМ со шведами

Спорт
1 января, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Как отметил Валерий Брагин, сборная России слишком много играла в меньшинстве в матче со шведской командой

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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин

© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 1 января. Молодежная сборная России по хоккею имела очень много шансов выиграть матч группового этапа чемпионата мира против команды Швеции. Об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Брагин, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В ночь на понедельник сборная России уступила команде Швеции в серии буллитов (3:4) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира.

"Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать, следующий матч - уже плей-офф, - сказал Брагин. - С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас. Шансов выиграть было очень много, но так сложилось. В конце меняли вратаря на шестого игрока, хотели выиграть в основное время, но немного не получилось".

В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной США. "Команда [США] хорошая, очень играющая. Против нее нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления", - отметил наставник сборной России.

Молодежный чемпионат мира, который проходит в Баффало, завершится 5 января.

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