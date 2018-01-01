Устюгов стал вторым в гонке преследования на "Тур де Ски", Большунов - третий

ТАСС, 1 января. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), которая прошла в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 14,2 секунды.

Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья (34.56,6), третьим финишировал еще один россиянин Александр Большунов (отставание 45,5 секунды).

Алексей Червоткин стал восьмым (+49,9), Андрей Ларьков - 12-м (+1.21,9), Андрей Мельниченко - 25-м (+2.24,8), Денис Спицов - 29-м (+2.28,7), Станислав Волженцев - 30-м (+2.36,8), Иван Якимушкин - 33-м (+2.53,5), Алексей Виценко - 34-м (+2.54,6), Глеб Ретивых - 64-м (+5.45,9).

Колонья возглавил общий зачет многодневки. Устюгов занимает второе место (отставание 22,6 секунды), Большунов - третье (+55,5).

Следующие гонки на "Тур де Ски" пройдут 3 января в немецком Оберстдорфе, в этот день состоятся спринтерские гонки классическим стилем у мужчин и женщин. Завершится "Тур де Ски" 7 января.