Российская биатлонистка Кайшева выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге

ТАСС, 2 января. Биатлонистка Ульяна Кайшева выступит на пятом в сезоне этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в составе сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее предполагалось, что биатлонистка примет участие в четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, который пройдет с 4 по 7 января. Кроме того, в Оберхофе не выступит Ирина Старых, которая примет участие в этапе Кубка IBU.

Состав женской команды на этап Кубка мира в Оберхофе выглядит следующим образом: Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова.

Этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 10 по 14 января.