Российский боец Нурмагомедов заработал $160 тыс. за бой с Барбозой

ТАСС, 2 января. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заработал $160 тыс. за бой против бразильца Эдсона Барбозы, который прошел на шоу UFC 219. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

31 декабря Нурмагомедов победил Барбозу единогласным решением судей. Бразилец в этом бою заработал $75 тыс.

Заработок 29-летнего россиянина стал третьим по величине на шоу, прошедшем в Лас-Вегасе. Больше него заработали только участницы главного события вечера, в котором бразильянка Кристиана Жустино одержала победу над американкой Холли Холм и защитила титул чемпионки UFC в полулегком весе. Жустино получила $500 тыс., Холм - $300 тыс.

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать "временный" чемпион UFC американец Тони Фергюсон, бой должен состояться в апреле 2018 года. В активе Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения.