Эксперт: сборная России по хоккею на молодежном ЧМ не имела лидера

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Среди хоккеистов молодежной сборной России на чемпионате мира не нашлось лидера, который мог бы повести за собой остальных в сложные для команды моменты. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник "Спартака" и "Крыльев Советов" Александр Фаткуллин.

Российские хоккеисты в четвертьфинале мирового первенства в Баффало уступили хозяевам соревнований и действующим чемпионам мира американцам со счетом 2:4. Впервые сборная России под руководством главного тренера Валерия Брагина осталась без медалей. В последний раз россияне не выигрывали награды в 2010 году.

"Те игроки, на которых Брагин рассчитывал, их фамилии не буду называть, лидерами сборной не стали. У нас получилось так, что номинальное четвертое звено с [Климом] Костиным, по-моему, было единственным, которое держало шайбу в зоне соперника, пыталось создавать моменты. Такого ярко выраженного лидера, которым в прошлом году был [Кирилл] Капризов и кто мог бы повести за собой команду, не было", - сказал Фаткуллин.

В матче с американцами россияне, пропустив уже в первой двадцатиминутке, дважды сумели отыграться, но пропустили решающий гол за 7,5 минут до конца третьего периода. "Был провальный первый период, на ровном месте получили пятиминутное удаление. Во втором-третьем периодах игра более-менее выровнялась. Но в большинстве практически ничего не создали", - отметил специалист.

"Не было защитника с первым пасом"

По мнению Фаткуллина, у россиян не нашлось защитника с хорошим первым пасом.

"Нападающим приходилось опускаться чуть ли не к своим воротам, брать шайбу, ехать 60 метров в чужую зону, и на то, чтобы что-то создать там, не было сил. Что-то они пытались там сделать, но целостной игры в атаке не было. Что касается решающего пропущенного гола, то защитники прозевали момент с нацеленным вбросом шайбы в зону на игрока американцев. Ну и показалось, что Сухачев рано сел на колени в момент броска в ближний угол, а американский нападающий удачно попал", - подчеркнул Фаткуллин.

В первом периоде удаление до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи получил защитник Владислав Семин.

"Иначе как глупым это удаление назвать нельзя. Во всех командах, которыми руководил Брагин, всегда был порядок в плане дисциплины, и что в этом году случилось, не знаю. Надо учитывать, что если такие моменты проходили в матчах со швейцарцами и белорусами, то в играх с соперниками уровня США и Швеции это наказывается голами. Объяснения этим удалениям нет, хотя об этом твердили постоянно", - подытожил собеседник агентства.