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Эксперт: российские хоккеисты на молодежном ЧМ не показали той игры, которую от них ждали

Спорт
3 января, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Сборная России проиграла в 1/4 финала турнира

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ТАСС, 3 января. Сборная России по хоккею на молодежном чемпионате мира не показала той игры, которую от нее ждали. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, чьи слова приводит "Газета.Ru".

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В ночь на среду в четвертьфинале турнира российские хоккеисты уступили команде США со счетом 2:4. В полуфинале американцы встретятся со шведами.

"Причин много. Но, во-первых, не было в этой команде лидеров, тех игроков, которые поведут сборную за собой. А ведь такие хоккеисты просто необходимы - в важных встречах они берут на себя ответственность и тащат партнеров. Да и, честно говоря, не было на этом турнире той игры, которую мы ждали - "брагинской", к сожалению, мы ее так и не увидели", - сказал Кожевников.

Молодежный чемпионат мира, который проходит в Баффало, завершится 5 января.

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