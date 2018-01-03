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Российские хоккеисты впервые с 2010 года остались без медалей молодежного ЧМ

Спорт
3 января, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

В матче 1/4 финала российская команда уступила американцам со счетом 2:4

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Российские хоккеисты

Российские хоккеисты

© Roni Rekomaa/Lehtikuva via AP

ТАСС, 3 января. Молодежная сборная России по хоккею завершила свое выступление на чемпионате мира в американском Баффало, уступив в четвертьфинале хозяевам турнира и действующим его победителям со счетом 2:4.

Впервые с 2010 года россияне остались без наград соревнований. И впервые без медалей остался их главный тренер Валерий Брагин. Специалист пришел в команду в 2010 году, сменив на этом посту Владимира Плющева. Первый же турнир для команды Брагина завершился триумфом - там же в Баффало в январе 2011 года россияне выиграли золото в драматичном финале у канадцев.

За шесть лет работы под руководством этого специалиста сборная России также трижды выходила в финал (2012, 2015, 2016) и один раз завоевывала бронзовые медали (2017).

Разница в семь лет

В 2011 году в составе россиян в Баффало было немало молодых хоккеистов, которые уже заявили о себе на взрослом уровне. Такие игроки как Евгений Кузнецов, Артемий Панарин и Владимир Тарасенко сейчас являются звездами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об игроках 1998 года рождения, приехавших в Баффало семь лет спустя, этого сказать было нельзя. У большинства из них не было большого опыта выступлений на таких крупных турнирах. Во многом, это связано с тем, что они были лишены возможности участвовать в юниорском чемпионате мира 2016 года (среди игроков до 18 лет), так как их допинг-пробы показали внесенный Всемирным антидопинговым агентством в списки запрещенных препаратов с января того же года мельдоний.

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Набираться международного опыта к чемпионату мира этим молодым игрокам приходилось через ряд турниров. Недостаточно было и практики в Континентальной хоккейной лиге - к отметке в 25 матчей за свои клубы подобрались лишь капитан команды защитник Егор Зайцев из московского "Динамо" и форвард "Авангарда" Артем Манукян. В то же время основной голкипер сборной Владислав Сухачев вообще не имел опыта встреч в КХЛ.

Свечников и Костин - новые лидеры

Игрой, которая повлияла на общий результат россиян на турнире, стала их первая встреча против чехов, проигранная со счетом 4:5. Это поражение не позволило сборной России занять в своей группе даже второе место, дав ей в плей-офф одного из неудобных соперников.

По ходу турнира тренерский штаб поменял все тройки и пары защитников. В частности не оправдала себя ставка на сочетание в атаке игроков из системы СКА в лице Михаила Мальцева, Андрея Алтыбармакяна и Алексея Полодяна. Лучшими как по результату, так и по игре, что потом признал Брагин, стали более молодые Клим Костин и Андрей Свечников, номинально выходившие на лед в четвертом звене.

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Выступающий в системе клуба НХЛ "Сент-Луиса" Костин в пяти матчах набрал восемь очков (5 шайб + 3 передачи) и пока в списке бомбардиров занимает третье место. 17-летний Свечников с пятью передачами стал лучшим ассистентом в российской команде. Оба должны стать лидерами новой команды, которая будет готовиться к следующему чемпионату мира в канадских Виктории и Ванкувере.

Чешский успех

Последние два матча, со шведами и американцами, россияне провели в схожем ключе, постоянно отыгрываясь в основное время. Со шведами это сделать удалось. Россияне были близки к этому и в четвертьфинале, самоотверженно действуя на льду. Доказательством этому, в частности, стало 44 проведенных ими силовых приема (против 19 у соперника) и 16 блокированных бросков (против 11).

По игре в меньшинстве россияне пока являются лучшими на турнире, что они доказали, отбившись при игре вчетвером в течение пяти минут после удаления до конца матча Владислава Семина. Однако по ходу чемпионата подопечным Брагина так и не удалось наладить игру в большинстве, в то время как американцам хватило одной попытки.

В полуфиналах нынешнего турнира сыграют канадцы с чехами и американцы со шведами. Авторами сенсации в четвертьфинале стали чехи, впервые вышедшие в полуфинал с 2005 года. В матче с финнами, которые в этой игре смотрелись фаворитами, они сравняли счет за 2,5 минуты до конца третьего периода, а потом выиграли в серии буллитов.

Оба полуфинала начнутся в ночь на 4 января - в 00:00 мск и 4:00 мск. Ранее второй матч в противостоянии за право остаться в высшем дивизионе сыграют датчане и белорусы. Скандинавы накануне победили соперника в первой игре.

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