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Капитан молодежной сборной России по хоккею извинился за результат матча с американцами

Спорт
3 января, 8:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Егор Зайцев отметил, что команда отдала все силы в игре 1/4 финала молодежного чемпионата мира

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ТАСС, 3 января. Капитан молодежной сборной России Егор Зайцев принес извинения болельщикам за поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой США. Слова Зайцева приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В среду сборная России проиграла американцам в 1/4 финала мирового первенства в Баффало (штат Нью-Йорк) со счетом 2:4. Зайцев был признан одним из лучших игроков национальной команды, в пяти встречах отметившись одной результативной передачей и заработав показатель полезности "+1".

"Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат", - сказал Зайцев.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.

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