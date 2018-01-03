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Брагин: хоккеисты РФ показали максимум возможностей в матче молодежного ЧМ с американцами

Спорт
3 января, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Сборная России по хоккею уступила команде США в четвертьфинале турнира

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Валерий Брагин

Валерий Брагин

© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 3 января. Молодежная сборная России по хоккею показала свой максимум в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой США. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Брагин, слова которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Российские хоккеисты в четвертьфинале мирового первенства в Баффало (штат Нью-Йорк) уступили хозяевам соревнований со счетом 2:4.

"Шансы были, но это хоккей, при равном счете забить гол удалось сопернику, а не нам, что касается ошибок, то мы предупреждали, что американцы очень мощно начинают, - сказал Брагин. - Клим Костин и Андрей Свечников моложе на год и два соответственно, но выглядели сильнее многих ребят, дай бог им всем хорошего развития. Еще раз повторю - все ребята сегодня выдали максимум".

В 1/2 финала команда США сыграет со шведами, другую пару полуфиналистов составили сборные Канады и Чехии. Оба матча пройдут 4 января.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

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