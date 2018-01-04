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"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Спорт
4 января, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

"Арсенал" смог уйти от поражения в добавленное время благодаря точному удару защитника Бельерина

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Форвард "Арсенала" Алексис Санчес в борьбе за мяч с защитником "Челси" Сесаром Аспиликуэтой

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес в борьбе за мяч с защитником "Челси" Сесаром Аспиликуэтой

© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 4 января. "Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 2:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Счет открыл на 63-й минуте полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир, гости ответили точными ударами в исполнении полузащитника Эдена Азара (68, с пенальти) и защитника Маркоса Алонсо (84). "Арсенал" отыгрался в добавленное время благодаря мячу защитника Эктора Бельерина (90).

"Челси" остался на третьем месте в турнирной таблице, у команды 46 очков. "Арсенал" идет шестым, в активе клуба 39 баллов.

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