"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес в борьбе за мяч с защитником "Челси" Сесаром Аспиликуэтой © EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 4 января. "Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 2:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Счет открыл на 63-й минуте полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир, гости ответили точными ударами в исполнении полузащитника Эдена Азара (68, с пенальти) и защитника Маркоса Алонсо (84). "Арсенал" отыгрался в добавленное время благодаря мячу защитника Эктора Бельерина (90).

"Челси" остался на третьем месте в турнирной таблице, у команды 46 очков. "Арсенал" идет шестым, в активе клуба 39 баллов.