"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 4 января. Московский "Спартак" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артем Подшендялов (22-я минута), Александр Хохлачев (29) и Райан Стоа (44). У гостей отличились Энвер Лисин (27) и Филип Ларсен (40). Уфимский клуб прервал серию из четырех побед.

На игре присутствовало 11300 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей "Спартака" в российской истории клуба.

"Спартак" поднялся на седьмое место в Западной конференции. В активе команды 71 очко в 47 матчах. "Салават Юлаев" с 72 очками в 47 играх занимает шестую строчку на Востоке.

В следующем матче "Спартак" 6 января на своем льду примет казанский "Ак Барс". "Салават Юлаев" в тот же день на выезде сыграет с рижским "Динамо".

В других матчах дня казанский "Ак Барс" на выезде обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 7:3 и вышел на первое место в Восточной конференции. Для "Торпедо" это поражение стало четвертым подряд. "Сочи" на своем льду со счетом 4:1 одержал победу над череповецкой "Северсталью".