Матч с "Салаватом Юлаевым" стал для "Спартака" самым посещаемым в российской истории клуба

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и уфимским "Салаватом Юлаевым" установил новый рекорд посещаемости в российской истории столичного клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Встреча прошла в четверг в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец". На игру пришло 11300 человек.

Предыдущий рекорд был установлен также в текущем сезоне. На ретро-матч против братиславского "Слована", который прошел 9 декабря, пришло 10599 человек.

Ранее в декабре 2017 года на открытом воздухе в Хельсинки прошел матч между "Йокеритом" и санкт- петербургским СКА (3:4). На игру регулярного чемпионата пришли 17645 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости в КХЛ.