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Николаев: экипаж попал в большую воронку на втором этапе ралли "Дакар"

Спорт
8 января, 8:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Экипаж Николаева победил на втором этапе ралли-марафона "Дакар" и вышел в лидеры зачета грузовиков

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Экипаж Эдуарда Николаева

Экипаж Эдуарда Николаева

© EPA-EFE/ERNESTO ARIAS

ТАСС, 8 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-Мастер" попал в большую воронку на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков, из которой выбрался только с третьего раза. Об этом сообщил спортсмен, слова которого приводит пресс-служба команды "КамАЗ-Мастер".

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Экипаж Эдуарда Николаева

Экипаж Николаева победил на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков

Спецучасток в перуанском городе Писко длиной 267 км экипаж Николаева преодолел с первым результатом, показав время 3 часа 24 минуты 23 секунды. Экипаж Николаева лидирует в генеральной классификации после двух этапов (3 часа 50 минут 07 секунд), опережая идущий вторым экипаж чеха Алеша Лопрайса из команды "Татра" на 5 минут 38 секунд.

"После старта догнали стоявшего голландца Мартина ван ден Бринка из команды Renault, непонятно, из-за чего он стоял, возможно, разбортировался, на низком давлении шина соскакивает с обода колеса. Почти до 100-го километра были пески, не сказать, что непреодолимые, скорее, на бдительность. Дюны кривые, косые, важно не допустить ошибку, вовремя давление отрегулировать, вовремя нужную передачу включить", - рассказал Николаев.

"Попали в большую воронку, не заметили сразу - все сливается в песках, так что трудно было не попасть в нее, выехали из нее с третьего раза. Структура песка своеобразная: низина жесткая, а отвесы воронки - надутый пухляк, здесь мы около двух минут потеряли, потом нагнали Лопрайса, как раз дюны начали чередоваться с жесткими участками. В дюнах мы Лопрайса догоняли, а на жестких дорогах он ехал быстро и подрезками догонял нас. Перед финишем была небольшая заминка с взятием навигационной точки", - добавил Николаев.

Третий этап "Дакара" пройдет от Писко до портового города Сан-Хуан-де-Маркона со спецучастком протяженностью 295 км и стартует позднее в понедельник. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

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