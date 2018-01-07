Экипаж Николаева победил на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 7 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" занял первое место на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Спецучасток в перуанском городе Писко длиной 267 км российский экипаж преодолел за 3 часа 24 минуты 23 секунды.

Второе место занял экипаж аргентинца Федерико Вильягры на "Ивеко", который уступил лидеру 3 минуты 25 секунд, третьим стал экипаж чеха Алеша Лопраиса на "Татре" (+6.07). Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял девятое место на этапе, отстав от победителя на 29 минут 57 секунд. Экипаж Айрата Мардеева показал 17-й результат (+2:39.01), Антона Шибалова - 18-й (+2:46.02).

Экипаж Николаева лидирует в общем зачете. Лопраис занимает второе место, проигрывая россиянину 5 минут 58 секунд. Экипаж Вильягры идет третьим (+9.18). Экипаж Николаева лидирует в общем зачете. Лопраис занимает второе место, проигрывая россиянину 5 минут 58 секунд, экипаж Вильягры идет третьим (+9.18). Сотников - девятый (+31.16), Мардеев - 16-й (+2:39.59), Шибалов - 17-й (+2:44.57).

Спустя пять лет маршрут "Дакара" вновь проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Результаты второго этапа:

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") 3:24.23

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +3.25

3. Алеш Лопраис (Чехия, "Татра") +6.07

...9. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") +39.42

...17. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +2:39.01

...18. Антон Шибалов (Россия, "Камаз") +2.46.02

Автомобили

1. Сириль Депре (Франция, "Пежо") - 2:56.51

2. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +0.48

3. Себастьян Лёб (Франция, "Пежо") +3.08

...37. Иван Шихотаров (Россия, "Тойота") +2:29.13

...45. Андре Виллаш-Боаш (Португалия, "Тойота") +3:48.09

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") - 3:37.45

2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +0.43

3. Гастон Гонсалес (Аргентина, "Ямаха") +3.54

Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") - 2:56.44

2. Адриен ван Беверен (Франция, "Ямаха") +2.54

3. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) +4.24

Багги

1. Рейналдо Маркес Варела (Бразилия, "Кэн-Ам") - 4:18.44

2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, "Кэн-Ам") +8.59

3. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +21.57.