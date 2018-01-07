Карякин стал вторым на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов

ТАСС, 7 января. Российский гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" занял второе место на втором этапе ралли- марафона "Дакар" в зачете квадроциклов. Этап стартовал в перуанском городе Писко и там же финишировал.

Победу одержал чилийский гонщик Игнасио Касале на "Ямахе". Спецучасток длиной 267 км он преодолел за 3 часа 37 минут 45 секунд. Карякин уступил лидеру 43 секунды. Третьим финишировал аргентинский гонщик Гастон Гонсалес, также выступающий на "Ямахе" (+3.54).

В общем зачете лидирует Касале. Карякин проигрывает чилийцу 2 минуты 1 секунду. Третью позицию занимает аргентинский гонщик Пабло Копетти на "Ямахе". Он уступает Касале 11 минут 6 секунд.

Карякин является действующим победителем "Дакара" в зачете квадроциклов. Россиянин в пятый раз участвует в ралли-марафоне.

Спустя пять лет маршрут "Дакара" вновь проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.