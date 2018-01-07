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Мардеев: конкуренция в классе грузовиков на нынешнем "Дакаре" очень серьезная

Спорт
7 января, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

"Дакар" стартовал в субботу между перуанскими городами Лима и Писко

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Айрат Мардеев

Айрат Мардеев

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Конкуренция в зачете грузовиков на ралли-марафоне "Дакар" 2018 года достаточно серьезная. Такое мнение ТАСС высказал пилот российской команды "Камаз-мастер" Айрат Мардеев.

"Дакар" стартовал в субботу между перуанскими городами Лима и Писко. На первом этапе победу в зачете грузовиков одержал экипаж чеха Алеша Лопраиса на "Татре". Второе место занял голландец Мартин ван ден Бринк на "Рено", третьим стал экипаж Эдуарда Николаева ("Камаз-мастер"). Экипаж "Камаз-мастер" Антона Шибалова показал пятый результат, Дмитрия Сотникова - седьмой, Мардеева - восьмой.

"Организаторы предложили в этом году интересный маршрут: много дюн, песков, бездорожья, - отметил Мардеев. - Хотят, чтобы "Дакар" запомнился надолго. Мы же постараемся в юбилейный для нашей команды год одержать победу".

"Ивеко", "Рено", которые выставляют по три машины, "Татра" - это наши основные конкуренты, - продолжил Мардеев. - Плюс МАЗовцы прогрессируют каждый год - с ними непросто бороться. Пусть грузовиков в этом году не так много, но конкуренция очень серьезная".

Второй этап "Дакара" со спецучастком протяженностью 267 км пройдет в воскресенье.

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