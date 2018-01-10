Экипаж Николаева победил на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 10 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" занял первое место на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Спецучасток по территории Перу длиной 444 км российский экипаж преодолел за 4 часа 35 минут 8 секунд.

Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (отставание 27 минут 57 секунд), третье - чех Мартин Коломы на "Татре" (+38.49).

Николаев продолжает лидировать в общем зачете с результатом 12:22.27. Вторым идет Вильягра (+36.55).

Впервые за пять лет маршрут "Дакара" проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Результаты четвертого этапа:

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") 4:35.08

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +27.57

3. Мартин Коломы (Чехия, "Татра") +38.49

...7. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +1:23.31

...12. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +2:05.24

13. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +2:10.53

Общий зачет

1. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") 12:22.27

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +36.55

3. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ-спорт") +2:22.23

...7. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +3:57.37

...9. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +4:07.48

...12. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +5:54.32

Автомобили

1. Себастьен Лёб (Франция, "Пежо") 3:57.53

2. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +1.35

3. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +3.16

...24. Иван Шихотаров (Россия, "Тойота") +2:07.49

Общий зачет

1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") 10:36.07

2. Себастьен Лёб (Франция, "Пежо") +6.55

3. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +13.06

...27. Иван Шихотаров (Россия, "Тойота") +6:41.10

Квадроциклы

1. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") 4:56.34

2. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") +0.43

3. Алексис Эрнандес (Перу, "Ямаха") +5.31

Общий зачет

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 13:00.42

2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +25.30

3. Алексис Эрнандес (Перу, "Ямаха") +35.01

Мотоциклы

1. Адриен ван Беверен (Франция, "Ямаха") 4:08.23

2. Ксавье де Сультре (Франция, "Ямаха") +5.01

3. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) +7.10

Общий зачет

1. Адриен ван Беверен (Франция, "Ямаха") 11:03.23

2. Пабло Кинтанилья (Чили, Husqvarna) +1.55

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +3.15

Багги

1. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") 5:43.45

2. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) +25.33

3. Анибал Альяга (Перу, "Поларис") +1:45.05

Общий зачет

1. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") 16:17.51

2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) 1:43.53

3. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) +1:56.22.