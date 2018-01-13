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Нападающий "Вашингтона" Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
13 января, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

В победном матче против "Каролины" россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 13 января. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В субботу в победном матче против "Каролины" (4:3) Овечкин набрал три очка (одна шайба + две передачи). 32-летнему нападающему осталось сделать две результативные передачи, чтобы достичь отметки в 500 передач за карьеру в НХЛ.

Второй звездой признан вратарь "Калгари" Давид Риттич, отразивший 41 из 43 бросков в победном матче с "Флоридой" (4:2). Третьим в списке лучших игроков дня стал нападающий "Чикаго" Давид Кемпф, отметившийся двумя очками (шайба + передача) в игре с "Виннипегом" (2:1).

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