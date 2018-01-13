Хоккеист Капризов не смог заснуть после эвакуации из отеля Астаны из-за пожарной тревоги

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА и сборной дивизиона Боброва Кирилл Капризов рассказал журналистам, что после пожарной тревоги в отеле Астаны уже не смог заснуть.

Ранее главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов рассказал ТАСС, что постояльцы гостиницы были эвакуированы из номеров в связи с задымлением, которое было связано с возгоранием проводки. В гостинице проживает большинство участников Матча звезд КХЛ.

"До сирены я спал, а потом уже нет. Стояли на выходе из отеля на всякий случай. На улице холодно. Там пахло чем-то, было немного дыма", - сказал Капризов.

Хоккеист принял участие в конкурсе на скорость на "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд КХЛ, который проходит в Астане, он соревновался с форвардом "Йокерита" Эли Толваненом.

"Вышел в новых коньках, немного занесло. Думаю, что мой одноклубник [Никита] Нестеров смог бы хорошо пробежать, но ему шанса даже не дали. Самое интересное будет завтра. Буллиты должны быть интересными, конкурс "два в ноль", - отметил он.