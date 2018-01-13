Лучшие хоккеисты страны сыграют в Астане в Матче звезд КХЛ

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Звездный уик-энд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдет в ближайшие два дня в Астане. В субботу состоятся традиционные конкурсы в рамках мастер-шоу, на следующий день запланирован Матч звезд, в котором вновь выступят четыре команды, представляющие все дивизионы КХЛ.

Мероприятия в казахстанской столице завершат программу Недели хоккея, в рамках которой уже состоялись Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и был разыгран Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Главные события запланированы на выходные дни, Матч звезд КХЛ пройдет в юбилейный 10-й раз.

Составы участников Матча звезд вновь определялись в три этапа. В ноябре и декабре прошли голосования среди болельщиков и журналистов, тогда как КХЛ определила тренеров и капитанов четырех команд. Впрочем, впоследствии тренерские штабы претерпели серьезные изменения: по личным мотивам отказались возглавить команды своих дивизионов Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов и Эркка Вестерлунд, а наставник "Авангарда" Андрея Скабелка, который должен был руководить командой дивизиона Чернышева, в конце декабря был уволен.

Таким образом, сборную дивизиона Боброва возглавит Юкка Ялонен из "Йокерита", дивизиона Тарасова - Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова - Андрей Назаров ("Нефтехимик"), дивизиона Чернышева - Галым Мамбеталиев, две недели назад ставший наставником "Барыса".

"Считаю, что у нас хороший тренерский состав. Кто не приехал потом на пенсии будут жалеть, что не поехали", - сказал журналистам член совета директоров СКА Александр Медведев, который отметил, что из неявки в Астану Знарка уже были сделаны оргвыводы.

В нынешнем году КХЛ предложила интересное новшество - помощниками главных тренеров на скамейке будут девушки, работающие телеведущими на матчах лиги. Ялонену будет помогать Наталья Кларк, Никитину - Соня Гудим, Назарову - Мария Басс, Мамбеталиеву - Дарья Миронова. В прошлом году КХЛ провела Матч звезд в похожем формате, где главным тренерам команд помогали журналисты-мужчины.

От Ковальчука до Коробкина

В составах участников Матча звезд выступят практически все самые популярные игроки КХЛ, включая Илью Ковальчука, Никиту Гусева, Эли Толванена, Кирилла Капризова, Андрея Маркова, Сергея Мозякина, Кевина Даллмэна, Найджела Доуса. Главными арбитрами матча станут Сергей Кулаков и Сергей Гусев, которым будут помогать линейные арбитры Иван Сазонов и Александр Садовников.

Второй год подряд в главном матче хоккейной недели примут участие лучшие игроки состоявшегося в четверг Матча звезд МХЛ, где сборная Запада победила команду Востока со счетом 7:3. Нападающий "Амурских Тигров" Герман Волошин сыграет в сборной дивизиона Боброва, нападающий "Локо" Николай Коваленко - за команду дивизиона Тарасова, форвард "Алмаза" Игорь Гераськин - дивизиона Харламова, а нападающий "Стальных Лисов" Егор Коробкин - дивизиона Чернышева.

Приглашенные на звездный уик-энд звезды покажут себя публике в Астане уже в субботу, когда пройдут традиционные конкурсы мастер-шоу. Церемония открытия хоккейного праздника начнется в субботу в 10:30 мск. В этот день также пройдет матч ветеранов между командами звезд России и Казахстана.

Организаторы предложат болельщикам и гостям Астаны разнообразную развлекательную программу на "Барыс-Арене" - в фойе будет представлено 15 различных зон. Юные любители хоккея смогут принять участие в мастер-классах, на льду пройдут развлекательные матчи между талисманами команд КХЛ. Почувствовать национальный колорит можно будет в национальном казахском жилище - юрте. Любители автографов в течение двух выходных дней смогут пообщаться с ветеранами отечественного хоккея.

Воскресные мероприятия начнутся в 10:30 мск. В этот день запланирован мини-турнир - сыграют команды западных дивизионов (Боброва и Тарасова), затем восточных (Харламова и Чернышева). Победители встретятся в главном финале.

Первый Матч звезд КХЛ состоялся 10 января 2009 года на площадке, установленной на Красной площади. Команда Алексея Яшина, составленная из российских звезд, со счетом 6:7 уступила легионерам во главе с Яромиром Ягром. Первый Матч звезд российского хоккея прошел в 1999 году в Новокузнецке, в 2001 году перед матчем в Ярославле было впервые проведено мастер-шоу.