Хоккеист Мозякин не обсуждал со Знарком вопрос участия в ОИ-2018

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин пока не разговаривал с главным тренером сборной России по хоккею Олегом Знарком по поводу своей поездки на Олимпийские игры 2018 года. Об этом он рассказал журналистам.

Состав сборной России на Игры в южнокорейском Пхёнчхане будет назван 25 января. Мозякин за свою карьеру ни разу не участвовал в Играх.

"Понятно, что я переживаю, что это последний шанс в моей карьере, поэтому я стараюсь. Прибавить мне всегда можно, я много работал и когда не играл 1,5 месяца. Не скажу, что сейчас я готов на 100 процентов, но к этому стремлюсь. Со Знарком пока не разговаривал", - пояснил 36-летний Мозякин.

Нынешний Матч звезд КХЛ, который проходит в Астане, стал для Мозякина 11-м в карьере. "Проходит все хорошо, только немножко долго, большие паузы. Каждый раз что-то новое, участвуешь в новых конкурсах. До этого я участвовал немного в других конкурсах, мой любимый - конкурс хоккейного мастерства", - отметил он.

Мозякин высказался об игре "Металлурга" в нынешнем сезоне. "У нас много поменялось в межсезонье, ушли ключевые игроки, которые не смогли их заменить. По ходу сезона мы немного поменяли состав, я считаю, что сейчас мы более или менее выступаем. Даниса Зарипова, с которым я на связи, нам не хватает", - сказал хоккеист.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.