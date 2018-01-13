Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Мозякин не обсуждал со Знарком вопрос участия в ОИ-2018

Спорт
13 января, 13:34 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, января. /ТАСС

Состав сборной России на Игры в южнокорейском Пхёнчхане будет назван 25 января

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин пока не разговаривал с главным тренером сборной России по хоккею Олегом Знарком по поводу своей поездки на Олимпийские игры 2018 года. Об этом он рассказал журналистам.

Смотрите также

Двукратный чемпион мира по хоккею Мозякин присоединился к движению Putin Team

Нападающий "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и сыграет в матче с "Витязем"

ФХР считает, что тренеры сборной определятся с предварительным составом на ОИ раньше срока

Предварительный состав сборной России по хоккею на ОИ-2018 будет назван 25 января

Состав сборной России на Игры в южнокорейском Пхёнчхане будет назван 25 января. Мозякин за свою карьеру ни разу не участвовал в Играх.

"Понятно, что я переживаю, что это последний шанс в моей карьере, поэтому я стараюсь. Прибавить мне всегда можно, я много работал и когда не играл 1,5 месяца. Не скажу, что сейчас я готов на 100 процентов, но к этому стремлюсь. Со Знарком пока не разговаривал", - пояснил 36-летний Мозякин.

Нынешний Матч звезд КХЛ, который проходит в Астане, стал для Мозякина 11-м в карьере. "Проходит все хорошо, только немножко долго, большие паузы. Каждый раз что-то новое, участвуешь в новых конкурсах. До этого я участвовал немного в других конкурсах, мой любимый - конкурс хоккейного мастерства", - отметил он.

Мозякин высказался об игре "Металлурга" в нынешнем сезоне. "У нас много поменялось в межсезонье, ушли ключевые игроки, которые не смогли их заменить. По ходу сезона мы немного поменяли состав, я считаю, что сейчас мы более или менее выступаем. Даниса Зарипова, с которым я на связи, нам не хватает", - сказал хоккеист. 

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
2
История старого Нового года в России
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Захарова: возможность содержания допинга в вакцине для спортсменов США нужно изучить
5
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама