Зубков: тренеры рассчитывают, что на ОИ-2018 бобслеист Стульнев покажет высокий результат

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский бобслеист Алексей Стульнев, занявший вместе с разгоняющим Ильей Малых пятое место на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице в соревнованиях экипажей бобов- двоек, способен через месяц на Олимпиаде в Южной Корее показать высокий результат. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Победу в Швейцарии одержал немецкий экипаж в составе Нико Вальтера и Кристиана Позера.

"Стульнев в Санкт-Морице выступил очень хорошо, - считает Зубков. - Он замечательно проехал по трассе, и только слабый, по сравнению с лидерами, стартовый разгон оставил его вне пьедестала. Мы надеемся, что Алексей не сбавит обороты и продолжит показывать хорошие результаты. Мы будем рассчитывать на этого спортсмена на Олимпийских играх и сейчас сделаем все, чтобы наши ожидания воплотились в жизнь".

В итоговом рейтинге пилотов бобов-двоек Стульнев занял 15-е место и завоевал право выступить на ОИ-2018.

Игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.