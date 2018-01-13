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Зубков: тренеры рассчитывают, что на ОИ-2018 бобслеист Стульнев покажет высокий результат

Спорт
13 января, 18:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В итоговом рейтинге пилотов бобов-двоек Стульнев занял 15-е место и завоевал право выступить на ОИ-2018

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Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский бобслеист Алексей Стульнев, занявший вместе с разгоняющим Ильей Малых пятое место на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице в соревнованиях экипажей бобов- двоек, способен через месяц на Олимпиаде в Южной Корее показать высокий результат. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

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Победу в Швейцарии одержал немецкий экипаж в составе Нико Вальтера и Кристиана Позера.

"Стульнев в Санкт-Морице выступил очень хорошо, - считает Зубков. - Он замечательно проехал по трассе, и только слабый, по сравнению с лидерами, стартовый разгон оставил его вне пьедестала. Мы надеемся, что Алексей не сбавит обороты и продолжит показывать хорошие результаты. Мы будем рассчитывать на этого спортсмена на Олимпийских играх и сейчас сделаем все, чтобы наши ожидания воплотились в жизнь".

В итоговом рейтинге пилотов бобов-двоек Стульнев занял 15-е место и завоевал право выступить на ОИ-2018.

Игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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