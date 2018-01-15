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Вяльбе: CAS начнет общие слушания по апелляциям спортсменов РФ на решения МОК 22 января

Спорт
15 января, 15:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам президента ФЛГР, расписания индивидуальных слушаний исков по каждому спортсмену пока нет

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне приступит к общим слушаниям по апелляциям российских спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, 22 января. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Все действующие спортсмены (за исключением бобслеиста Максима Белугина), которые выступали на Играх-2014 в Сочи, а сейчас претендуют на участие в Олимпиаде-2018, после объявления о своем наказании Международным олимпийским комитетом подали иски в CAS. В частности, это сделали 11 лыжников. Также были поданы иски от бывших спортсменов, которые сейчас занимают различные посты в сборных России и национальных федерациях. Речь идет о президенте Федерации бобслея России Александре Зубкове, тренере сборной по скелетону Сергее Чудинове и главном тренере сборной по санному спорту Альберте Демченко.

"Начало общих слушаний - 22 января, расписания индивидуальных слушаний исков по каждому спортсмену пока нет", - отметила Вяльбе.

Дисциплинарная комиссия МОК на основе данных комиссии под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года, аннулировала результаты 43 российских спортсменов и отстранила их от участия в Олимпийских играх.

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