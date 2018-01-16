Борис Ротенберг: участие Сироткина в "Формуле-1" повлияет на развитие автоспорта в России

ТАСС, 16 января. Выступление Сергея Сироткина в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" окажет заметное влияние на развитие российского автоспорта. Такое мнение высказал основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Во вторник было объявлено о подписании контракта 22-летнего российского гонщика с командой "Формулы-1" "Уильямс". Соглашение с Сироткиным, который является пилотом программы развития российского автоспорта SMP Racing, рассчитано на один сезон.

"Участие российских пилотов в ключевых автоспортивных соревнованиях - одна из задач, которая стоит перед нами, - сказал Ротенберг. - В 2018 году мы делаем очередной шаг, уверенно поднимаемся на новый, высший уровень развития программы: дебютируем в "Формуле-1", где за рулем автомобиля команды "Уильямс" выступит Сергей Сироткин. Это событие несомненно порадует российских болельщиков и окажет заметное влияние на развитие российского автоспорта".

Сироткин начал гоночную карьеру с картинга в 2008 году. С 2010 года по 2016-й выступал в различных молодежных формульных сериях, став чемпионом европейской "Формулы- Абарт" (2011), вторым - в итальянской "Формуле- Абарт" (2011), третьим - в Auto GP (2012) и "Формуле-2" (2015, 2016). В 2014 году являлся тест-пилотом команды "Формулы-1" "Заубер", а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды "Рено".