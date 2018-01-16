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"Енисей" проиграл "Ювентусу" в матче баскетбольной Лиги чемпионов

Спорт
16 января, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Литовский клуб выиграл со счетом 81:73

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ТАСС, 16 января. Российский "Енисей" проиграл литовскому "Ювентусу" со счетом 73:81 в гостевом матче 11-го тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Ювентуса" Энтони Айлэнд, набравший 18 очков.

"Енисей" занимает последнее, восьмое место в группе A, одержав две победы в 11 матчах. "Ювентус" - шестой с тремя победами.

В следующем матче 24 января "Енисей" примет израильский "Хапоэль". "Ювентус" днем ранее в гостях сыграет с итальянским "Динамо" (Сассари).

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