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"Локомотив-Кубань" победил "Цедевиту" в матче баскетбольного Еврокубка

Спорт
16 января, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 69:64

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ТАСС, 16 января. Российский клуб "Локомотив-Кубань" победил хорватскую "Цедевиту" со счетом 69:64 в домашнем матче второго тура этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой "Локомотива" Франк Элегар, набравший 20 очков.

В турнирной таблице группы G "Локомотив-Кубань" занимает первое место (три победы в трех матчах), "Цедевита" идет на последнем четвертом месте (три поражения в трех играх).

В следующем туре команды встретятся снова. Игра пройдет в Хорватии 24 января.

Другой российский клуб УНИКС в группе H проиграл итальянскому клубу "Реджо-Эмилия" (69:71).

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