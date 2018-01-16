Поветкин может выступить в андеркарде боя Джошуа и Паркера

ТАСС, 16 января. Российский боксер Александр Поветкин может провести бой в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером. Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, чьи слова приводит телеканал Sky Sports.

Ранее стало известно, что Джошуа и Паркер проведут бой 31 марта в Кардиффе.

"У нас отличные отношения с промоутерской компанией "Мир бокса", представляющей интересы Поветкина, он может попасть в кард вечера", - сказал Хирн, отметив, что этот бой предложен британцам Дереку Чисоре и Дэвиду Прайсу.

В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего на счету 38-летнего россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.